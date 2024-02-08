كأس إسبانيا: بلباو يضع قدما في المباراة النهائية

ريال مايوركا وريال سوسييداد تعادلا سلبا في ذهاب مباراة نصف النهائي الأولى، على أن يلتقيا إيابا في 27 الحالي على ملعب أنوتيا في سان سيباستيان.

وضع أتلتيك بلباو قدما في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل أليكس بيرينغوير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب سان ماميس في بلباو في 29 شباط/ فبراير الحالي.

وبلغ بلباو، صاحب المركز الثاني على لائحة أكثر الفرق إحرازا لمسابقة الكأس (23 لكن آخرها يعود إلى موسم 1983-1984)، نصف نهائي الكأس بعدما أقصى برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (31)، بالفوز عليه في ربع النهائي 4-2 بعد التمديد (2-2 في الوقت الأصلي).

وبدوره وبعدما أجبر جاره ريال مدريد على التنازل عن اللقب بالفوز عليه 4-2 أيضا بعد التمديد في ثمن النهائي، عانى أتلتيكو، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والحادي عشر في تاريخه، لتخطي الجريح إشبيلية في ربع النهائي بالفوز عليه 1-0 بفضل هدف قبل قرابة 10 دقائق على النهاية للهولندي ممفيس ديباي.

وكان ريال مايوركا وريال سوسييداد تعادلا سلبا في ذهاب مباراة نصف النهائي الأولى، على أن يلتقيا إيابا في 27 الحالي على ملعب أنوتيا في سان سيباستيان.