يويفا يرفع الجوائز النقدية لأندية دوري أبطال أوروبا إلى 2.65 مليار دولار

قال يويفا إنه سيخصص ما لا يقل عن 4.4 مليار يورو (4.74 مليار دولار) من الإيرادات المتوقعة لجميع مسابقات الأندية للرجال في الموسم المقبل.

تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتقديم جوائز نقدية لا تقل عن 2.46 مليار يورو (2.65 مليار دولار) للأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما يتوسع إلى 36 فريقا.

ويبلغ إجمالي الجوائز النقدية حوالي 2 مليار يورو (2.15 مليار دولار) في كل موسم منذ العام 2021. وسيتم تقاسمها بين أربعة أندية إضافية في الشكل المجدد الذي يمنح الفرق أيضا ثماني مباريات مضمونة بدلا من ست.

حاليا، يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يتوقع الحصول على حوالي 130 مليون يورو (140 مليون دولار) من يويفا.

وقال يويفا، أمس الأربعاء، إنه سيخصص ما لا يقل عن 4.4 مليار يورو (4.74 مليار دولار) من الإيرادات المتوقعة لجميع مسابقات الأندية للرجال في الموسم المقبل.

وأضاف أن 440 مليون يورو (474 مليون دولار)، 10 بالمائة من الإجمالي، سيتم تقاسمها بين الأندية التي خرجت من الأدوار التأهيلية للمسابقات الأوروبية، أو تلك الموجودة في بطولات الدوري من الدرجة الأولى والتي لم تتأهل حتى لمباريات الاتحاد الأوروبي.

والإيرادات المتوقعة أقل من تقديرات يويفا السابقة التي لا تقل عن 4.6 مليار يورو (4.95 مليار دولار).

ومن المتوقع تقاسم أي إيرادات فائضة بين الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. سيكون لكل منها 36 فريقا يلعبون في جدول ترتيب واحد بدلا من المجموعات التقليدية المكونة من أربعة فرق.

ويبلغ قيمة الجوائز المالية للدوري الأوروبي 565 مليون يورو (608 ملايين دولار) على الأقل، بينما سيحصل دوري الدرجة الثالثة "المؤتمر الأوروبي" على 285 مليون يورو (307 ملايين دولار).