كأس فرنسا: سان جيرمان يصطدم بنيس في ربع النهائي وموناكو يودع

تصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي أمام نيس بالذات، ما يعد بمواجهة حامية بين الفريقين لا سيما أن نادي العاصمة سقط على أرضه أمام منافسه 2-3 عندما تواجها في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الخامسة من "ليغ 1".

يصطدم باريس سان جيرمان، الطامح لاستعادة اللقب الذي ذهب في الموسمين الماضيين لصالح نانت وتولوز تواليا، بنيس في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بحسب القرعة التي سُحِبت، مساء أمس الخميس.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي أمام نيس بالذات، ما يعد بمواجهة حامية بين الفريقين لا سيما أن نادي العاصمة سقط على أرضه أمام منافسه 2-3 عندما تواجها في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الخامسة من "ليغ 1".

وتأهل سان جيرمان، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (14) إلى ربع النهائي، الأربعاء، بفوزه على بريست 3-1، فيما تغلب نيس على مونبلييه 4-1.

وكان موناكو أبرز ضحايا ثمن النهائي بخروجه، الخميس، على يد روين من الدرجة الثالثة بالخسارة أمامه بركلات الترجيح 5-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف للأميركي فولارين بالوغان (35 من ركلة جزاء) مقابل هدف لكليمان باسان (5+45).

وكانت الفرصة قائمة أمام موناكو لحسم تأهله بعدما أضاع مضيفه ركلة ترجيحية، لكن بالوغان أخفق والنتيجة 4-4، ليدفع فريقه الثمن بعدما فشل الجزائري الأصل ماغنيس أكليوش في محاولته حين كانت النتيجة 6-5 لصالح روين الذي يلتقي في اختباره المقبل فالنسيان، صاحب المركز الأخير في الدرجة الثانية.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهة قوية بين ناديين من الدرجة الأولى هما ليون وستراسبورغ.

وانتعش ليون منذ أن استلم بيار ساج مهمة الإشراف عليه خلفا للإيطالي فابيو غروسو وبلغ ربع النهائي بفوزه على ليل 2-1، فيما تأهل ستراسبورغ بفوزه على لوهافر 3-1.

ويخوض لو بويّ من الدرجة الرابعة اختبارا شاقا بعدما أوقعته القرعة بمواجهة رين الذي يقدم أداء مميزا في الآونة الأخيرة.