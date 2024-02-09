مجموعة نارية.. صدام بين فرنسا وبلجيكا وإيطاليا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية

تقام مباريات الدور ربع النهائي في آذار/ مارس 2025. مباريات نصف النهائي والنهائي ستكون عبارة عن بطولة مصغرة تستضيفها إحدى الدول المتنافسة. من المقرر إقامة نهائي البطولة في الفترة من 4 إلى 8 حزيران/ يونيو 2025.

(أ ب)

أوقعت القرعة منتخب فرنسا، وصيف كأس العالم، مع كل من منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، ومنتخب بلجيكا، متصدر التصنيف العالمي لسنوات عديدة في السابق، فضلا عن منتخب إسرائيل، في المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2024-25.

أجريت القرعة بباريس، أمس الخميس، للبطولة التي تبدأ في أيلول/ سبتمبر 2024.

دوري الأمم الأوروبية هو الحدث التالي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد بطولة أمم أوروبا التي تقام هذا الصيف، حيث تأهلت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا للبطولة التي تقام في ألمانيا، وستلعب إسرائيل في الملحق المؤهل، الشهر المقبل.

وأوقعت القرعة كذلك منتخب إسبانيا، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، في مجموعة قوية تضم الدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وصربيا.

وجاءت ألمانيا، مضيف بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في مجموعة قوية نسبيا تضم هولندا، والمجر، والبوسنة والهرسك.

أما إنجلترا، التي هبطت إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية عام 2022، فستواجه النرويج بقيادة النجم إيرلينغ هالاند، وفنلندا واليونان وإيرلندا.

تقام مباريات دور المجموعات في الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في آذار/ مارس 2025.

مباريات نصف النهائي والنهائي ستكون عبارة عن بطولة مصغرة تستضيفها إحدى الدول المتنافسة.

من المقرر إقامة نهائي البطولة في الفترة من 4 إلى 8 حزيران/ يونيو 2025، قبل عودة العديد من اللاعبين إلى أنديتهم للمشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة.

نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024-25

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، إسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، إسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك

المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدنمارك، سويسرا، صربيا

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: جمهورية التشيك، أوكرانيا، ألمانيا، جورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، إيرلندا، اليونان

المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز، إيسلندا، الجبل الأسود، تركيا

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: السويد، أذربيجان، سلوفاكيا، إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، جبل طارق أو ليتوانيا

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ، بلغاريا، إيرلندا الشمالية، بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: جبل طارق أو ليتوانيا، سان مارينو، ليختنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا، مالطا، أندورا.