كأس آسيا: منتخب قطر يحتفظ باللقب بفوزه على الأردن بثلاثية لهدف

باتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

قاد اللاعب أكرم عفيف منتخب قطر للاحتفاظ بلقب كأس آسيا بتسجيله ثلاثية من 3 ركلات جزاء هزمت الأردن الذي خاض النهائي الأول في تاريخه 3-1، السبت على استاد "لوسيل" أمام 86,492 متفرجا.

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وجاءت أهداف عفيف الذي اختير أفضل لاعب وحصد لقب هداف البطولة، في الدقائق 22، 73، 90+5 من ثلاث ركلات جزاء، في حين سجل يزن النعيمات (68) هدف الأردن.

وكانت قطر قد أحرزت لقب نسخة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3-1 أيضا. حافظت على سجلها خاليا من الهزائم في 14 مباراة تواليا (13 فوزا وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

وكانت قطر قد خسرت أمام الأردن 1-2 وديا، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

كما عوّض "العنّابي" من خلال إحراز اللقب الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

وعبّر لاعب وسط قطر عبد العزيز حاتم عن ثقة زملائه قبل اللقاء "هذا لقبي الثاني ولا أستطيع وصف شعورنا. لم يكن لدي أدنى شك بأننا سنحقق الفوز. جرّبنا النهائي وفزنا فيه من قبل، وعرفنا كيف ندير المباراة".

وتابع "مسؤولونا لم يستطيعوا التواجد معنا في الإمارات (عام 2019) واليوم شاركونا هذا الإنجاز".

في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة خاض "النشامى" بطولة رائعة وكسبوا الاحترام من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2-0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل أفضل للكرة الأردنية.