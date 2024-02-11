باريس سان جيرمان يقلب تأخره إلى فوز أمام ليل

حوّل باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز أمام ليل ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الفرنسي.

قلب فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف أمام ضيفه ليل، إلى فوز كبير بثلاثية لواحد، مساء أمس السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وواصل فريق العاصمة بهذا الفوز ابتعاده بصدارة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فريق نيس، فيما تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.

افتتح ليل التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق التركي يوسف يازيغي، وأدرك البرتغالي غونسالو راموس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 10، وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي ألكساندرو ريبيرو (خطأً في مرماه).

وفي الشوط الثاني، سجل الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ80، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وفي نفس الجولة، فاز لانس على ضيفه ستراسبورغ بثلاثة أهداف لهدف.