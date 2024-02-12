النيجيري تروست إيكونغ أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا

حصد المدافع النيجيري، وليام تروست – إيكونغ، جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على الرغم من خسارة بلاده المباراة النهائية أمام ساحل العاج المضيفة بالنتيجة 1-2، مساء أمس الأحد، في أبيدجان.

أحرز المدافع النيجيري، وليام تروست – إيكونغ، جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على الرغم من خسارة بلاده المباراة النهائية أمام ساحل العاج المضيفة بالنتيجة 1-2، مساء أمس الأحد، في أبيدجان.

وسجّل تروست - إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية إثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث. وهذا الهدف الثالث لتروست - إيكونغ (30 عاما)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.

وفي ما يلي الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي بعد المباراة النهائية:

أفضل لاعب: النيجيري وليام تروست - إيكونغ

أفضل مدرّب: العاجي إيميرس فاييه

أفضل حارس مرمى: الجنوب إفريقي رونوين وليامس

أفضل لاعب شاب: العاجي سيمون أدينغرا

الحذاء الذهبي: الغيني الاستوائي إميليو نسوي (5 أهداف)

الحذاء الفضي: الأنغولي غلسون دالا (4)

الحذاء البرونزي: المصري مصطفى محمد (4)

اللعب النظيف: جنوب إفريقيا.