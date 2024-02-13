تفاديا للهبوط... ماينس الألماني يتعاقد مع المدرب الدنماركي بو هنريكسن

انضم هنريكسن من زيوريخ السويسري، وهو ثاني مدرب دنماركي يتولى تدريب ماينس هذا الموسم بعد استقالة بو سفينسون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

في إطار محاولته لتجنب الهبوط في الدوري الألماني لكرة القدم استعان نادي ماينس الألماني بالمدرب بو هنريكسن.

ويحل هنريكسن بديلا ليان زيفيرت، الذي أقيل يوم الإثنين بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه.

ويحتل ماينس المركز قبل الأخير في الدوري الذي يضم 18 فريقا بعد خسارته 3-1 أمام شتوتغارت، يوم الأحد.

وانضم هنريكسن من زيوريخ السويسري، وهو ثاني مدرب دنماركي يتولى تدريب ماينس هذا الموسم بعد استقالة بو سفينسون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال كريستيان هايدل، المدير الرياضي لنادي ماينس، إن النادي يأمل أن يكون أسلوب هنريكسن "الواقعي والشجاع والناجح في نهاية المطاف في كرة القدم" مناسبا لمعركة تفادي الهبوط.

ويستضيف ماينس فريق أوغسبورغ، يوم السبت.

لم يغب ماينس عن دوري الدرجة الأولى منذ العام 2009. وساهم النادي في الماضي في شهرة مدربين، بينهم يورغن كلوب وتوماس توخيل.

وفاز زيفيرت بأول مباراة له كمدرب ضد لايبزيغ، وتعاقد معه النادي لمدة عامين ونصف في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه لم يتمكن من الفوز في أي من المباريات اللاحقة.

ويظل هذا هو الفوز الوحيد لماينس هذا الموسم في الدوري الألماني.