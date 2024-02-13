يوفنتوس يسقط على ملعبه أمام أودينيزي

سقط يوفنتوس على ملعبه أمام أودينيزي بعد خسارته بهدف في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

واصل فريق يوفنتوس نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتلقيه هزيمة مفاجئة بملعبه أمام ضيفه أودينيزي بهدف، مساء أمس الاثنين، على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

الخسارة هي الثانية على التوالي للبيانكونيري، والثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة مع أتالانتا.

في المقابل حقق أودينيزي فوزه الأول له بعد سلسلة من النتائج السلبية على مدار الجولات الخمس الأخيرة والتي شهدت خسارته في 3 مباريات والتعادل في اثنتين، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويدين أودينيزي بالفضل في انتصاره إلى مدافعه الأرجنتيني، لوتارو جيانيتي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من مدافعي يوفنتوس في تشتيت الكرة أمام مرماهم.