دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يعود بالفوز من أرض لايبزيغ

كان اللعب سجالا بين الفريقين وبدأ لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 المباراة من دون عقدة نقص أمام ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة الأوروبية الأهم (14 لقبا).

(أ ب)

عاد ريال مدريد الإسباني من أرض لايبزيغ الألماني بفوز ثمين 1-0 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بعد مجهود فردي رائع وهو شارك أساسيا بدلا من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.

وغاب بيلينغهام إثر تعرضه لالتواء في كاحله الأيمن خلال فوز فريقه العريض على جيرونا 4-0 في الدوري الإسباني السبت الماضي.

ويتصدر بيلينغهام ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا كما أنه سجل 20 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوف الملكي مطلع هذا الموسم قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع بسبب غياب الألماني أنتونيو روديغر والبرازيلي ادي ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا بداعي الإصابة.

في المقابل، قاد المهاجم البلجيكي لويس اوبندا خط المقدمة في لايبزيغ هو الذي سجل أربعة أهداف في ست مباريات في دور المجموعات.

وكان اللعب سجالا بين الفريقين وبدأ لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 المباراة من دون عقدة نقص أمام ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة الأوروبية الأهم (14 لقبا).

وكان لايبزيغ الأكثر خطورة بفضل تحركات الهولندي كزافي سيمون المعار إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي في حين وجد ريال مدريد صعوبة في بناء الهجمات.

وافتتح لايبزيغ التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من كرة رأسية بعد مرور دقيقتين لكن الهدف لم يحتسب بداعي ارتكاب خطأ بحق حارس ريال مدريد الأوكراني أندري لونين (3).

وأنقذ أحد مدافعي لايبزيغ كرة رأسية للاعب الوسط الألماني توني كروس قبل أن تجتاز خط المرمى (9).

وتصدى حارس ريال مدريد ببراعة لانفراد سيسكو (10).

وبدا واضحا عدم فعالية خط هجوم ريال مدريد حيث كان نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور معزولا خلال الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني افتتح ريال مدريد التسجيل بواسطة دياز الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر غولاشي (49). والهدف هو الثاني لدياز في 5 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.

رد لايبزيغ بكرة قوية من جناحه الإسباني دانيال أولمو لكن لونين كان له بالمرصاد (51).

وخرج لونين بعيدا عن مرماه لتشتيت الكرة قبل أن يصل إليها سيسكو (64). وقام دياز بهجمة مرتدة سريعة مررها باتجاه فينيسوس جونيور الذي راوغ مدافعا ببراعة وغمزها باتجاه المرمى بذكاء لكن القائم الأيمن تصدى لها (71).

وضغط لايبزيغ لإدراك التعادل وتدخل لونين مرتين الأولى للتصدي لكرة قوية من سيمونس بعد لقطة فنية رائعة من الهولندي الدولي (79)، ثم تصدى ببراعة لكرة قوية سددها سيسكو (81).

وتألق لونين الذي فرض نفسه نجما للمباراة بلا منازع عندما تصدى ببراعة للكرة الصاروخية التي أطلقها المالي امادوا حيدارا (83).