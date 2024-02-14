مدرب لاتسيو: بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظا لعبور دور الـ16 في تشامبيونزليغ

يحتل لاتسيو المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، لكنه فاز في مباراته السابقة على كالياري 3-1.

أقر المدير الفني للاتسيو، ماوريتسيو ساري، بأن منافسه بايرن ميونيخ هو المرشح الأوفر حظا لعبور دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق، مساء اليوم الأربعاء.

وربما لا يكون الفريق الإيطالي أصعب خصم يمكن أن يواجهه بايرن في دور الـ16، لكن الضغط يقع على اللاعبين والمدرب من أجل التحسن.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة قال ساري إنه "أتوقع أن يكون بايرن قويا... إذا اعتقدنا أن الأمر مستحيل، فسوف يصبح مستحيلا. وكنا قد خسرنا بالفعل لأنه في رؤوسنا. ستكون مباراة صعبة للغاية وهم مرشحون محتملون. يجب أن نتحلى بالحماس لأنها مباراة جميلة. يجب أن نكون واثقين من أنفسنا لأنهم ربما يكونون أقوى منا ولن نتمكن من التغلب عليهم، لكن يجب أن نكون واثقين من أننا سنحاول الفوز بها بأي ثمن".

يحتل لاتسيو المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، لكنه فاز في مباراته السابقة على كالياري 3-1.