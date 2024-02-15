قطر ترغب باستضافة كأس العرب مجددا في 2025

بعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، وكأس آسيا التي اختتمت، السبت الماضي، بإحراز "العنابي" اللقب مرّة ثانية تواليا.

عبّرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية تواليا في كانون الأول/ ديسمبر 2025، بحسب ما كشف وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الأربعاء.

وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخباً عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، في مقابلة مع قناة بي إن سبورتس، إنه "كقطري (أقول) قطر أعلنت رغبتها، (لكن) كنائب رئيس للاتحاد العربي لا يوجد قرار واضح".

وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري، أن "هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة، على نفس المستوى وتحت مظلة فيفا والاتحاد العربي. نحن في الخطوات الاخيرة بأن تقام البطولة في (كانون الأوّل) ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة فيفا".

وأردف الشيخ حمد أنه "نأمل بالتنسيق مع فيفا أن يكون القرار سريعا لأن المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات. اللعب تحت مظلة فيفا أحد أهم أسباب نجاحها وتكون الدول متحمسة للمشاركة".

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، وكأس آسيا التي اختتمت، السبت الماضي، بإحراز "العنابي" اللقب مرّة ثانية تواليا.