أوسيمين يغيب عن مباراة نابولي أمام جنوى

غاب أوسيمين بعدها نتيجة الإيقاف عن التعادل السلبي مع مونتسا قبل أن يسافر إلى ساحل العاج حيث بلغ ورفاقه النهائي في مشوار حرم نابولي من خدماته في خمس مراحل.

يغيب المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، عن مباراة السبت بين فريقه نابولي وضيفه جنوى في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بعد عودته من ساحل العاج حيث شارك مع بلاده في كأس أمم إفريقيا، وذلك وفق ما أعلن حامل اللقب الجمعة.

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وقال نابولي في بيان إن المهاجم النيجيري أجرى "تدريبا فرديا" الجمعة و"سيواصله أيضا غدا (السبت)" عندما يستضيف فريقه جنوى على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

لكن من المفترض أن يكون النيجيري الذي وصل مع بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا حيث خسر "النسور الممتازة" أمام ساحل العاج المضيفة 1-2 الأحد الماضي، جاهزا للموقعة التي تنتظر فريق المدرب والتر ماتزاري الأربعاء على أرضه ضد برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعود المشاركة الأخيرة للهداف النيجيري مع نابولي إلى 23 كانون الأول/ديسمبر في الخسارة أمام روما 0-2 حين طُرِدَ ابن الـ25 عاما قبل أربع دقائق على النهاية.

وغاب أوسيمين بعدها نتيجة الإيقاف عن التعادل السلبي مع مونتسا قبل أن يسافر إلى ساحل العاج حيث بلغ ورفاقه النهائي في مشوار حرم نابولي من خدماته في خمس مراحل.

ويعاني نابولي الأمرّين هذا الموسم في الدوري الذي أحرز لقبه لأول مرة منذ 1990، إذ يقبع في المركز التاسع رغم الاستعانة مجددا بمدربه السابق ماتزاري الذي حلّ بدلا من المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا، خليفة لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.

ويبتعد الفريق الجنوبي بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يتخلف عن إنتر المتصدر بفارق 25 نقطة.