لاعب إسرائيلي بطريقه للرحيل عن سلتيك بسبب تضامن الجماهير مع الفلسطينيين

رفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

كشف المدرب الإيرلندي الشمالي لسلتيك، براندن رودغرز، اليوم الجمعة أن لاعبه الإسرائيلي، ليل عبادة، قد يغادر النادي المتصدر للدوري الاسكتلندي في كرة القدم بالإعارة في ظل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من الجماهير.

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ولن يُستدعى عبادة إلى المباراة المقبلة أمام كيلمارنوك غدا، السبت، في المرحلة 26 من الدوري، بعدما كان قد غاب عن مواجهة سانت ميرين في المرحلة الماضية.

وتعرّض اللاعب البالغ 22 عاما للضغط في إسرائيل بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.

ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتواصل جماهير الفريق الاسكتلندي إظهار دعمها للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

وقال رودرغز "أجريت العديد من المحادثات مع ليل"، مضيفا "إنه يتمرّن، إنه يعمل بعيدا".

وتابع المدرب السابق لليفربول وليستر سيتي الإنجليزيين "لكن هذه الفترة تتعلّق بالحالة الذهنية وإذا لم تكن جاهزا، لا يمكنني المخاطرة معه. حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائما، يجب أيضا أن أحمي الفريق".

وأردف المدرب الذي حقق لقب الدوري الاسكتلندي مرتين مع سلتيك (2016-2017 و2017-2018) "هذا لاعب شاب، عمره 22 عاما، وبعيد جدا عن المنزل. يُمكن للناس أن يتكلموا عمّا يحدث هناك ومن ثم ينسون (ما يحصل). لكن هذا الواقع بالنسبة إليه، هذه هي حياته".

وأكمل "حين يُصبح مستعدا، في حال أصبح مستعدا، سيكون قادرا على أن يُعطينا كل شيء".

ولدى سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب بالإعارة قال "إنها احتمالية، لكن سنرى. سنعمل على الأمر معا".