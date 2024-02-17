بعد إعلانه الرحيل في الصيف: مبابي على دكة البدلاء أمام نانت

كان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

أبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، نجمه كيليان مبابي على دكة البدلاء في المباراة ضد نانت السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي فريقه برحيله بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

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واختار إنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

وأبقى إنريكي أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبلي على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسينسيو الذي لعب بديلا في المباراة ضد ريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته. وإذا كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما قد احتفظ بمركزه أساسيا في مباراته الـ100 بألوان سان جيرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري شغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر، حول القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو.