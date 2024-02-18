أمين عدلي يقود ليفركوزن للفوز على هايدينهايم

تألق المهاجم المغربي بشكل لافت خلال اللقاء بعد أن صنع الهدف الأول للدولي الهولندي، جيريمي فريمبونغ، في الدقيقة2+45، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما قلص تيم كلينيست النتيجة في الدقيقة 87.

قاد الدولي المغربي، أمين عدلي، فريقه باير ليفركوزن إلى تعزيز صدارته للدوري الألماني، بفوزه على مضيفه هايدينهايم بهدفين لهدف، مساء أمس السبت، على ملعب "فويت أرينا"، ضمن المرحلة 22 من المسابقة.

المهاجم المغربي تألق بشكل لافت خلال اللقاء بعد أن صنع الهدف الأول للدولي الهولندي، جيريمي فريمبونغ، في الدقيقة2+45، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما قلص تيم كلينيست النتيجة في الدقيقة 87.

الفوز هو الثالث تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والثامن عشر هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 58 نقطة مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر بايرن ميونخ، والذي يحل ضيفا على بوخوم، اليوم الأحد، في ختام المرحلة.

وواصل رجال المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، مشوارهم الرائع هذا الموسم نحو تحقيق اللقب الأول في الدوري في تاريخ النادي محافظين على سجلهم خاليا من الخسارة في 32 مباراة ضمن مختلف المسابقات (28 انتصارا و4 تعادلات).

وفي نفس الجولة، عزز شتوتغارت موقعه في المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه فولفسبورغ بهدف لمثلع، ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز يونيون برلين على مضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الأميركي، برندن أرونسون، في الدقيقة 84.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع هوفنهايم الفرنسي ستانلي نسوكي، ومهاجم يونيون برلين كيفن فولاند، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وحقق ماينز صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ بهدف وحيد سجله الهولندي، سيب فان دن بيرغ، في الدقيقة 44.

كما فاز لايبزيغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد، سجلهما الهولندي، تشافي سيمونز، والبلجيكي لويس أوبيندا، في الدقيقتين 14، و57 على التوالي.