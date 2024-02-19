صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني في خطر

أصبح الريال متصدرا بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني، جيرونا، والذي يحل ضيفا على، أتلتيك بلباو، صاحب المركز الخامس، اليوم الإثنين.

تتعرض صدارة نادي ريال مدريد للدوري الإسباني للخطر بعد تعادله بهدف مع مضيفه، فريق رايو فايكانو، مساء أمس الأحد.

وضع المهاجم، خوسيلو، الميرينغي في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل عن طريق، راؤول دي توماس، في الدقيقة الـ27.

بهذا التعادل، أصبح الريال متصدرا بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني، جيرونا، والذي يحل ضيفا على، أتلتيك بلباو، صاحب المركز الخامس، اليوم الإثنين.

بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث، والذي فاز 2-1 على سيلتا فيغو، يوم السبت، من ركلة جزاء نفذها روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع، بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع، والذي تغلب على لاس بالماس 5-0، يوم السبت، بفارق 11 نقطة عن الريال.

كان تعادل النادي الملكي مخيبا للآمال أمام رايو، والذي خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري، ولم يفز في سبع مباريات متتالية.

حافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في آخر 19 مباراة بالدوري، حيث حقق 14 فوزا، وخمسة تعادلات.