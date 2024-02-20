هالاند يمنح السيتي الفوز ويقلص الفارق مع ليفربول إلى نقطة

افتتح السيتي التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى الأرجنتيني جوليان ألفاريز مررها إلى هالاند الذي استغل انزلاق المدافع النروجي كريستوفر أجير ليسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس أرضية زاحفة (71).

قاد المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز على ضيفه برنتفورد 1-0 الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، متقدما بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح (15).

وأزاح السيتي منافسه آرسنال عن المركز الثاني بعدما عزز رصيده إلى 56 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما تراجع نادي المدفعجية للمركز الثالث مع 55 نقطة.

وجدد السيتي فوزه على برنتفورد في 12 يوما بعدما سبق له أن أسقطه 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين، كما عوّض تعثره أمام تشيلسي 1-1 في المرحلة الماضية، علما أنه لم يذق طعم الخسارة مع بداية العام الحالي وحقق 6 انتصارات تواليا.

من ناحيته، مُني برنتفورد بخسارته الثانية تواليا بعدما كان قد سقط أمام ليفربول 1-4، علما أنه لم يفز سوى مرتين في مبارياته الست الأخيرة في الدوري مقابل أربع هزائم ليقبع في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة.

وأجرى مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، ثلاثة تغييرات مقارنة مع مباراة الـ"بلوز" فترك الثلاثي الهولندي ناثان أكيه والبلجيكي كيفن دي بروين ومواطنه جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، وزج بكل من جون ستونز والنرويجي أوسكار بوب والبرتغالي برناردو سيلفا.

وفرض حارس برنتفورد الهولندي مارك فليكن نفسه نجما للشوط الأول، فتصدى لعدة كرات خطيرة أبرزها لفيل فودين (6)، ليعود ويتدخل في غضون دقيقة أمام السويسري مانويل أكانجي والبرتغالي روبن دياز (35 و36 تواليا)، في حين تكفل بنجامان مي في إبعاد الكرة عن خط المرمى بعدما نجح بوب في تجاوز الحارس والتسديد (38).

وافتتح السيتي التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى الأرجنتيني جوليان ألفاريز مررها إلى هالاند الذي استغل انزلاق المدافع النروجي كريستوفر أجير ليسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس أرضية زاحفة (71).

واعتقد هالاند أنه ضاعف النتيجة برأسية في الشباك، إلا أن القائد كايلي ووكر الممرر كان في وضعية تسلل (79).

وخرج ألفاريز ودخل الكرواتي ماتيو كوفاشيتش (89)، في حين توغل فودن داخل المنطقة وتجاوز الحارس وسدد بجانب القائم (90+2).