إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا على أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

تمكن إنتر ميلان من تحقيق فوز صعب على أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، وسقط إيندهوفن في فخ التعادل على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند.

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقطع "النيراتزوري" خطوة إيجابية في مشواره نحو التأهل لربع نهائي البطولة القارية، حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب عندما يتواجه الفريقان يوم 13 آذار/ مارس المقبل على الأراضي الإسبانية.

هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض جاء عن طريق اللاعب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79 من زمن المباراة إثر متابعة للكرة المرتدة من يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق إيندهوفن الهولندي على ملعبه "فيليبس ستاديون"، مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله.

افتتح دونيايل مالين لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني أهداف المباراة في الدقيقة 24، وسجل لوك دي يونغ هدف التعادل لصالح إيندهوفن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.