دوري أبطال أوروبا: إنزاغي للاستفادة أكثر من أرناوتوفيتش بعد اكتشافه الشباك مجددا

قال إنزاغي عن أرناوتوفيتش صاحب الخبرة الكبيرة في بطولات هولندا، ألمانيا، إنجلترا والصين إنه "سيكون قيّماً معنا كما فعل حتى الآن. هو و(التشيلي) أليكسيس سانشيس يقومان بعمل جيّد في التمارين والعلاقة جدية مع زملائهما".

يستعدّ مدرّب إنتر الإيطالي، سيموني إنزاغي، إلى منح مزيد من الوقت في أرض الملعب لمهاجمه النمسوي ماركو أرناوتوفيتش الذي عوّض إهداره الفرص في الآونة الأخيرة، بتسجيل هدف الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل أرناوتوفيتش (34 عاماً) بدلاً من الفرنسي المصاب ماركوس تورام بين الشوطين، بعد فترة سيئة أهدر فيها فرصاً كثيرة تكلّلت بكرة انفرادية أمام مدريد في الشوط الثاني وضعت جماهير "نيراتزوري" في حالة من الذهول.

وبعد تسجيل هدف الفوز، قال إنزاغي عن أرناوتوفيتش صاحب الخبرة الكبيرة في بطولات هولندا، ألمانيا، إنجلترا والصين إنه "سيكون قيّماً معنا كما فعل حتى الآن. هو و(التشيلي) أليكسيس سانشيس يقومان بعمل جيّد في التمارين والعلاقة جدية مع زملائهما".

وتابع إنزاغي أنه "جاء إلى المباراة بحال جيدة، وخاب أملنا للفرص التي أهدرها، لكن المهاجمين يجب أن يقلقوا عندما لا يحصلوا على الفرص".

أردف الهداف السابق أنه "كنت مهاجماً، مررت بفترات لم أحصل فيها على فرص، وكنت أقلق خلالها مقارنة مع الفترات التي أواجه فيها حارساً مميزاً أو لا أجد طريق الشباك".

وقال إنزاغي إنه يأمل في خسارة تورام "لفترة قصيرة"، بعد تعرّضه لإصابة بفخذه.

في المقابل، بقي مدرّب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني، متفائلاً حيال مباراة الإياب الشهر المقبل في مدريد، رغم عدم تسديد "كولتشونيروس" أي كرة على المرمى، "لم نحصل على فرص كثيرة، خلافاً للمباريات الأخيرة. سيطرنا على المباراة فترات طويلة، لكن في الشوط الثاني صنعوا فرصاً أكثر".

وتابع "إل تشولو": "أنا متفائل، خسرنا اليوم، لكن أمامنا مباراة الردّ على أرضنا. نعرف ماذا ينتظرنا وطريقة لعبهم التي اختبرناها. نأمل في الاستفادة من الأفضلية".