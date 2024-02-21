سيدات تركيا يحقق المركز الثاني ببطولة أوروبا لرفع الأثقال

حقق منتخب سيدات تركيا المركز الثاني ببطولة أوروبا لرفع الأثقال، وجاء المنتخب التركي للرجال في المركز الثالث بالبطولة التي أقيمت في بلغاريا.

حقق منتخب تركيا للسيدات المركز الثاني في بطولة أوروبا لرفع الأثقال التي أقيمت في بلغاريا.

وجرى تتويج المنتخب التركي في حفل أقيم في الفندق التي تقيم فيه المنتخبات بالعاصمة، صوفيا.

وحققت سيدات أوكرانيا المركز الأول، فيما جاء المنتخب الروماني بالمركز الثالث وإسبانيا رابعًا والنرويج خامسًا، وبلغاريا سادسًا.

وفي الرجال، جاء المنتخب البلغاري بالمركز الأول وأرمينيا ثانيًا فيما حصد المنتخب التركي المركز الثالث، وجورجيا الرابع ومولدوفا خامسًا وأوكرانيا سادسًا.

وانطلقت البطولة في 12 شباط/ فبراير، واختتمت فعالياتها اليوم 20 شباط الجاري.