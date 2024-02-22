برشلونة يعود بتعادل ثمين أمام نابولي في ذهاب دوري الأبطال

عاد فريق برشلونة بتعادل ثمين أمام نابولي في ذهاب دوري الأبطال، وخطف بورتو فوزا ثمينا في الوقت القاتل أمام آرسنال.

اقتنص فريق برشلونة الإسباني تعادلا ثمينا خارج ملعبه مع مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدفا المباراة جاءا في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح برشلونة التسجيل بواسطة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة الـ60.

وأدرك النيجيري فيكتور أوسيمين، التعادل لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تمريرة من زميله الكاميروني فرانك زامبو.

وعلى الرغم من محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة لخطف هدف الفوز، لكن الأمور ظلت كما هي، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وسيخوض الفريقان مباراة الإياب في ملعب "لويس كومبانيس" معقل الفريق الكتالوني في 12 آذار/ مارس المقبل، لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وفي مباراة أخرى، خطف بورتو البرتغالي فوزا قاتلا بملعبه "دراغاو" من مضيفه آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي ويندرسون غالينو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء، بعد تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا لمرمى حارس "الغانرز".