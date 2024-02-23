منتخب الأرجنتين يخوض وديتين أمام السلفادور ونيجيريا

يرجح أن يتواجد ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مع أبطال كأس العالم ويغيب عن مباراة ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم أمام نيويورك ريد بولز في 23 آذار المقبل.

يخوض منتخب الأرجنتين لكرة القدم مباراتين وديتين ضد منتخبي السلفادور ونيجيريا في الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في إطار الاستعداد لكوبا أميركا، وذلك بدلا من جولة الصين التي تم إلغاؤها لعدم مشاركة ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي التحضيرية للموسم في هونغ كونغ.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أن الأرجنتين ستواجه مع السلفادور في 22 آذار/ مارس المقبل بملعب لينكولن فيلد بفيلادلفيا، ثم نيجيريا بعدها بأربعة أيام بملعب لوس أنجلس التذكاري.

ومن المرجح أن يتواجد ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مع أبطال كأس العالم ويغيب عن مباراة ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم أمام نيويورك ريد بولز في 23 آذار المقبل.

وكان من المقرر أن تلعب الأرجنتين، بطل كأس العالم 2022، مع نيجيريا في هانغتشو، وأمام ساحل العاج في بيغين خلال جولة في الصين في الفترة من 18 إلى 26 آذار المقبل.

وقال ميسي قبل مباراة ميامي الودية ضد فريق "كل النجوم" المحلي في هونغ كونغ، يوم 4 شباط/ فبراير، إنه يعاني من إصابة في الحوض، وأثار غيابه غضب المشجعين خاصة بعدما لعب بعد ثلاثة أيام في طوكيو في ودية أمام نادي فيسيل كوبي.

تفتتح الأرجنتين، حامل اللقب وبطل أميركا الجنوبية، بطولة كأس كوبا أميركا ضد كندا أو ترينيداد وتوباغو في 20 حزيران/ يونيو المقبل في أتلانتا، ثم تلعب مع تشيلي بعد خمسة أيام في إيست روثرفورد في نيوجيرسي وبيرو في 29 حزيران/ يونيو المقبل في ميامي غاردنز بفلوريدا.