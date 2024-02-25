بطولة إيطاليا: يوفنتوس ينهي قطيعته مع الفوز بانتصار قاتل على فروزينوني

أنقذ المدافع، دانييلي روغاني، فريقه يوفنتوس من البقاء للمباراة الخامسة تواليًا من دون فوز، وأهداه ثلاث نقاط ثمينة بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع على حساب فروزينوني (3-2) ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري لكرة القدم، اليوم الأحد.

وقلّص يوفنتوس صاحب المركز الثاني الفارق بينه وبين نيراتزوري إلى ست نقاط، علمًا أنّ الأخير سيلعب في وقت لاحق أمام مضيفه ليتشي مع فرصة إعادة الفارق إلى 9 نقاط، في حين أنّه يملك أيضا مباراة أخرى مؤجلة.

وسجّل أهداف فريق "السيدة العجوز" الصربي دوشان فلاهوفيتش (3 و32) وروغاني (90+5) مقابل هدفي فروزينوني عبر المغربي وليد شديرة (14) وماركو بريشيانيني (27).

وتجمّد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وشهد أداء فريق المدرب، ماسيميليانو أليغري، تراجعا على نحو لافت في الآونة الأخيرة، إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات في الـ"سيري آ" (خسارتان وتعادلان)، مما أخرجه "نسبيًا" من دائرة السباق على اللقب في ظل تحليق إنتر خارج السرب.

لذا، جاء فوزه القاتل لينهي سلسلة من أربع مباريات بلا فوز، لينتزع أول انتصار له منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان على حساب ليتشي 3-0.

وحقّق يوفنتوس بداية قوية حيث افتتح له فلاهوفيتش التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة عرضية منخفضة من الأميركي ويستون ماكيني، تابعها المهاجم الصربي في الزاوية العليا.

وأعاد المغربي شديرة الأمور إلى نصابها بالنسبة للضيوف، معادلا النتيجة من كرة رأسية صاروخية إثر تمريرة من نادر زورتيا (14).

ووجّه فروزينوني ضربة قاسية ليوفي حيث انتزع التقدم عن طريق بريشيانيني من تمريرة للهولندي - المغربي عبدو الهروي (27).

ودخل يوفنتوس إلى استراحة الشوطين بمعنويات جيدة حيث عوّض فلاهوفيتش إهداره لفرصة ذهبية قبل لحظات معدودة، وسجّل هدفه الشخصي الثاني من تمريرة حاسمة ثانية لماكيني (32).

وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل بطعم الخسارة ليوفي، نجح المدافع روغاني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع إثر ركلة ركنية وصلت إلى فلاهوفيتش الذي حولّها برأسه نحو روغاني الذي تابعها بصعوبة ووسط دربكة داخل المنطقة في شباك فروزينوني.

ويلعب في وقت لاحق نابولي مع مضيفه كالياري، ويستضيف ميلان نظيره أتالانتا في أبرز مباريات المرحلة.