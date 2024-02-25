مانشستر سيتي يتخطى بورنموث ويضيق الخناق على ليفربول

تخطى فريق مانشستر سيتي مضيفه بورنموث بهدف دون مقابل، وضيّق الخناق على ليفربول.

حقق فريق مانشستر سيتي، مساء أمس السبت، فوزا صعبا على مضيفه بورنموث بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

جاء الهدف الوحيد عبر الجناح المتألق فيل فودين في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ليحافظ السيتي على التقدم حتى النهاية الذي منحهم 3 نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ليفربول، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.