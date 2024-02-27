التعاقد مع يون دال توماسون كأول مدير فني أجنبي لمنتخب السويد

صرح توماسون أنه يتطلع إلى "التفكير والتحدث والحلم باللونين الأزرق والأصفر".

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدنماركي السابق، يون دال توماسون، كأول مدير فني أجنبي المولد للسويد.

سيبدأ توماسون البالغ من العمر 47 عاما، الذي استقال من منصبه مؤخرا كمدير فني لفريق بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مهامه الجديدة يوم الجمعة. سيخلف توماسون المدرب يان أندرسون، الذي انتهت ولايته في تدريب المنتخب التي استمرت سبع سنوات في السويد في تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي، بعد فشل الفريق في التأهل لبطولة أوروبا.

لعب توماسون 110 مباراة مع الدنمارك وسجل 52 هدفا. لعب لنادي ميلان الإيطالي الشهير بالإضافة إلى هيرنفين ونيوكاسل وفينورد وشتوتجارت وفياريال.

بعد عمله مساعدا للمدير الفني لمنتخب الدنمارك في الفترة من 2016 إلى 2020، تولى توماسون تدريب نادي مالمو السويدي، الذي فاز بلقبين في الدوري وقاد الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، ثم بلاكبيرن.

وقال الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم، أندريا مولربيرغ، إنه "نتيجة لخبرة جون دال توماسون في كرة القدم الدولية، يخطو المنتخب الوطني للرجال خطوات نحو حقبة جديدة. أنا سعيد للغاية وفخور بتمكننا من التعاقد مع مدرب منتخب بحجم جون”".

وقال توماسون إنه يتطلع إلى "التفكير والتحدث والحلم باللونين الأزرق والأصفر".

يتولى توماسون قيادة فريق يضم بعض اللاعبين المهاجمين المتميزين، مثل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز ألكسندر إيساك وديجان كولوسيفسكي، اللذين فشل أندرسون في الاستفادة من إمكاناتهما.

وقال مدير كرة القدم بالاتحاد، كيم كالستروم، إن وصول توماسون سيؤدي إلى أسلوب لعب جديد في الفريق.

وأضاف "إن طريقة يون دال توماسون في لعب كرة قدم هجومية إيجابية أمر يناسب مجموعتنا من اللاعبين. إنه يتمتع أيضا بخبرة جيدة في كونه شخصية قيادية، وهو ما تصبح عليه بطبيعة الحال مع المنتخب السويدي للرجال".