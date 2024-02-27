بطولة إنجلترا: بوب يمدد عقده مع مانشستر سيتي لغاية عام 2029

عقد بوب ينتهي عام 2026، لكن النادي قرر مكافأته بعد العروض الرائعة التي قدمها هذا الموسم من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية.

مدّد الجناح الشاب النرويجي، أوسكار بوب، عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي حتى عام 2029، كما أعلن الأخير.

وسجل بوب هدفين في 16 مباراة شارك فيها هذا الموسم، بينها هدف الفوز على نيوكاسل في الرمق الأخير في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان عقد بوب ينتهي عام 2026، لكن النادي قرر مكافأته بعد العروض الرائعة التي قدمها هذا الموسم من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية.

وقال بوب "أنا فخور جدا بتوقيع عقدي الجديد مع سيتي. أنعم بأجواء رائعة وهي الافضل للاعب شاب".

وأضاف "لقد تعلّمت الكثير من بيب (غوارديولا) ومن الجهاز الفني ومن زملائي. تمديد عقدي والبقاء في صفوف هذا النادي حتى عام 2029 يعني الكثير بالنسبة لي".

وأوضح "الآن كل ما أريد هو التركيز على إمكانية تطوير نفسي وبذل قصارى جهدي كل يوم لمساعدة فريقي على تحقيق المزيد من النجاحات".

في المقابل، اعتبر مدير كرة القدم في مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين بأن بوب "يتمتع بموهبة طبيعية رائعة ومهارة كبيرة وقد فرض نفسه كأحد الأفراد الهامين في صفوف الفريق".

وأضاف "إنه لاعب مثير وهو متعطّش دائما لتعلم المزيد ويستوعب كل النصائح والرعاية التي يقدمها له بيب وجهازه الفني".