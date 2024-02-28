أنتوني يحصل على تطمينات باستمراره في مان يونايتد

أنتوني البالغ من العمر 24 عامًا ثاني أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد عندما وصل في صيف 2022 مقابل 95 مليون دولار، خلفا للمدرب إريك تين هاغ الذي انضم من أياكس.

حصل اللاعب الدولي البرازيلي أنتوني على تطمينات باستمراره في مانشستر يونايتد، على الرغم من تراجعه في ترتيب لاعبي الأجنحة في النادي الإنجليزي.

أصبح أنتوني البالغ من العمر 24 عامًا ثاني أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد عندما وصل في صيف 2022 مقابل 95 مليون دولار، خلفا للمدرب إريك تين هاغ الذي انضم من أياكس.

مع ذلك، شهد الموسم الصعب لأنتوني إجازة لفترة وجيزة من أجل معالجة الادعاءات الموجهة ضده بالعنف تجاه النساء. وقد تراجع حاليا إلى الترتيب الرابع كجناح في مانشستر.

يتعرض تين هاغ لضغوط للحصول على أفضل ما لدى أنتوني، بالنظر إلى حجم الأموال التي أنفقها مانشستر يونايتد على البرازيلي، وقد منحه المدرب الهولندي دعما قويا.

في مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنغهام فورست، الأربعاء، قال تين هاغ "لقد عرفت أنتوني لفترة طويلة وأعرف قدراته.. إنه يتمتع بقدرات رائعة.. عندما يلعب بالطريقة التي أعرفها من الماضي، لا يمكن إيقافه".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي مدافع أن يوقفه لأنه أحد أسرع اللاعبين في أول 10 ياردات (أمتار).. لذلك عندما يلعب تلك المباراة، فسوف يؤدي".

مع ذلك، قال تين هاغ إن على أنتوني أن يعمل بجد للعودة إلى الفريق.

وأردف قائلا "أنا واثق جدا من أنه سيفعل ذلك في المستقبل.. أنا متأكد من أنه مثابر.. إنه مجروح وسيقاوم.. عليه الآن أن ينتظر هذه الفرصة. وبمجرد وصوله إلى هناك، عليه أن ينتهزها".