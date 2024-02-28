كأس إسبانيا: ريال مايوركا إلى النهائي على حساب سوسييداد

أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي وذلك حين يحلّ ضيفًا على أتلتيك بلباو، الأربعاء، في لقاء الإياب بعدما فاز الأخير ذهابا خارج أرضه 1-0.

تأهل ريال مايوركا الى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد تخطيه مضيفه ريال سوسييداد بركلات الترجيح 5-4 في إياب الدور نصف النهائي إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 مساء أمس، الثلاثاء.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب مايوركا.

وكان سوسييداد الطرف الأفضل في المباراة، لكنه عانى لترجمة فرصه إلى أهداف، وجاء هدف السبق لمايوركا عن طريق الأوروغوياني جيوفاني غونساليس (50) ليوجّه ضربة قاسية لمنافسه، قبل أن يعادل البديل ميكيل أويارسابال النتيجة لسوسييداد (71).

لكنّ أويارسابال أضاع الركلة الأولى الترجيحية لسوسييداد، فيما نجح لاعبو مايوركا بجميع محاولاتهم، ليواصل مايوركا مفاجأته في مسابقة الكأس ويبلغ النهائي.

وسبق أن فاز مايوركا بلقب الكأس مرة واحدة فقط عام 2003.

من جهته، دخل سوسييداد إلى اللقاء باحثا عن مواصلة سعيه لتحقيق رابع ألقابه في الكأس بعد أن تُوج بلقب نسخة 2019-2020 التي أقيمت مباراتها النهائية في العام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 آنذاك، إضافة إلى 1909 و1987. لكنّ سوسييداد واصل نتائجه السيئة في الآونة الاخيرة حيث فشل في تحقيق الفوز في ست من مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات قبل لقاء الثلاثاء، حيث تراجع إلى المركز السابع في ترتيب "لا ليغا" برصيد 40 نقطة.

ولم تكن حال مايوركا أفضل إطلاقا، إذ يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري من أربعة انتصارات فقط من أصل 26 مباراة.

وسيكون أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي وذلك حين يحلّ ضيفًا على أتلتيك بلباو، الأربعاء، في لقاء الإياب بعدما فاز الأخير ذهابا خارج أرضه 1-0.

ويحتل بلباو المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الرابع.

يُذكر أنّ ريال مدريد تُوّج بلقب النسخة الماضية بفوزه على أوساسونا في النهائي 2-1.