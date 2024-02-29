إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي ويقترب من اللقب

عزز فريق إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي واقترب من اللقب بفوزه على أتالانتا برباعية في المباراة المؤجلة من الجولة 21.

عزز فريق إنتر ميلان صدارته لمسابقة الدوري الإيطالي، بفوزه الكبير على ضيفه أتالانتا بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في النباراة المؤجلة بينهما من الجولة الواحدة والعشرين للمسابقة.

بهذا الفوز، رفع "النيراتزوري" رصيده إلى 69 نقطة مشددا قبضته على المركز الأول بعد أن وسع فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه يوفنتوس الوصيف، مقتربا خطوة كبيرة من الفوز بلقبه العشرين في البطولة.

في المقابل، تلقى أتالانتا هزيمته الأولى منذ 8 مباريات في المسابقة، حيث حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيد الفريق عن 46 نقطة متراجعا للمركز الخامس في جدول الترتيب العام.

سجل أهداف المباراة، ماتيو دارميان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وفيديريكو ديماركو، ودافيد فراتسي في الدقائق 26، و45، و55، و71 على التوالي.