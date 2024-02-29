إيقاف رونالدو مباراة واحدة بسبب تلويحه بـ"إشارة مسيئة"

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مباراة واحدة بسبب تلويحه بـ"إشارة مسيئة" خلال مباراة بالدوري السعودي.

بعد فوز فريق رونالدو "النصر" على منافسه الشباب 3-2 يوم الأحد الماضي، انتشرت لقطات تظهر رونالدو يمسك بوشاح نادي الشباب ويقربه من منطقة حوضه، في إشارة يبدو أنها كانت تستخف بجمهور الشباب.

وأمكن سماع هتافات لمشجعين يقولون "ميسي"، في إشارة إلى منافس رونالدو العتيد، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي القرار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

يلتقي النصر، اليوم، نادي الحزم في الجولة المقبلة من الدوري.

كما غرمت اللجنة رونالدو، نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، 20 ألف ريال سعودي (5333 دولار) سيمنحها لنادي لشباب لتغطية تكاليف تقديم النادي لشكوى، وسيحصل الاتحاد السعودي على نصف هذا المبلغ.

وقالت اللجنة إن القرار غير قابل للاستئناف.

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الدون محور جدل منذ انضمامه للنصر. ففي نيسان/ أبريل الماضي، أمسك رونالدو بعضوه الذكري عند مغادرة الملعب بعد مباراة أمام الهلال عندما هتف المشجعون باسم ميسي.

وقال النصر إن المهاجم البرتغالي تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة.

يحتل رونالدو، الذي انتقل إلى النصر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا، وسجل الهدف الأول أمام الشباب من ركلة جزاء.

كما وصل النصر إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لم يفز بها في تاريخه.