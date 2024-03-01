داير مستمر في صفوف بايرن ميونخ حتى 2025

كان داير (30 عاما) قد انضم إلى توتنهام عام 2014 قادما من سبورتينغ البرتغالي وخاض في صفوفه 274 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى النادي البافاري في كانون الثاني/يناير معارا حتى نهاية الموسم الحالي.

سيستمر المدافع الإنجليزي الدولي، إريك داير، في صفوف بايرن ميونخ الألماني حتى حزيران/يونيو 2025، بعد تفعيل العقد المبرم بين الطرفين، بحسب ما أكّد المدير الرياضي الجديد للنادي البافاري، ماكس إيبرل، الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتضمن العقد بندا ينص على أنه في حال خاض داير عددا معيّنا من المباريات، يُفعّل العقد تلقائيا لمدة 12 شهرا إضافيا.

وقال إيبرل لشبكة "دازن" للبث التدفقي قبل مواجهة بايرن مع مضيفه فرايبورغ الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري إن داير "ساعدنا من دون أي شك".

وكان داير (30 عاما) قد انضم إلى توتنهام عام 2014 قادما من سبورتينغ البرتغالي وخاض في صفوفه 274 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى النادي البافاري في كانون الثاني/يناير معارا حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن داير خاض 49 مباراة دولية وكانت الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015.