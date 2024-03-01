ميدفيديف وروبليف في نصف نهائي بطولة دبي المفتوحة للتنس

فاز ميدفيديف على روبليف 6-2 و6-2 قبل عام، في النهائي الروسي الخالص في بطولة الملاعب الصلبة. لدى حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2021، ميدفيديف، 20 لقبا فرديا، 18 منها على الملاعب الصلبة، لكنه لم يفز بنفس البطولة

يتجه دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف في طريقهما نحو تكرار محتمل لوصولهما إلى مباراة اللقب في بطولة دبي المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، بعد فوز الروسيان في ربع النهائي، أمس الخميس.

تغلب ميدفيديف، حامل اللقب والمصنف الأول، على المصنف الثامن الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بنتيجة 6-2 و6-3 ليضرب موعدا في نصف النهائي مع المصنف الثالث البولندي هيوبرت هوركاتش أو المصنف الخامس الفرنسي أوغو همبرت.

أندريه روبليف (أ ب)

وصعد روبليف المصنف الثاني بعد انسحاب الأميركي سيباستيان كوردا بسبب إصابة غير محددة. وكان روبليف متقدما 6-4 و4-3 في ذلك الوقت.

ويواجه روبليف منافسه الروسي الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف السابع الذي بلغ الدور قبل النهائي بعد انسحاب منافسه التشيكي ييري ليهيكا أيضا بسبب الإصابة.

وكان بوبليك، صاحب الإرسال القوي، متقدما 6-4 و4-1.

قبل عام، فاز ميدفيديف على روبليف 6-2 و6-2 في النهائي الروسي الخالص في بطولة الملاعب الصلبة. ولدى حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2021، ميدفيديف، 20 لقبا فرديا - 18 منها على الملاعب الصلبة - لكنه لم يفز بنفس البطولة مرتين.