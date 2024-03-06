النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

أوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم، الأربعاء، بسجن مدرب متصدر الدوري ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة التهرّب الضريبي.

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وأشارت النيابة في بيان إلى أنها "تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر" لمدرّب النادي الملكي البالغ من العمر 64 عاما والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه 14 مرّة قياسية، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهابا 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد قد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

وأوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعيا ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت أنه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعيا"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في أيار/مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونخ الألماني. أشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في كانون الأوّل/ديسمبر مع ريال حتى 2026.

ويُعدّ أنشيلوتي من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلها مع ريال مدريد. كما أحرز الدوريات المحلية مع ريال مدريد، ميلان، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.