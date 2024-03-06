دوري الأبطال: مبابي يقود سان جيرمان إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2021

جاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برانس".

من المباراة (أ ب)

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2-1 الثلاثاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي الذي دخل مرحلة جليدية مع مدربه الإسباني لويس إنريكي، قد سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط/فبراير الماضي (2-0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برانس".

ودفع إنريكي بمبابي أساسيا ولعب المباراة بأكملها، وأشرك البرازيلي بيرالدو ولوكاس هيرنانديز مكان القائد البرازيلي الآخر ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا المصابين، وكانا التغييرين الوحيدين مقارنة مع مباراة الذهاب.

وفك سان جيرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الأخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الأول بها وتبقى أفضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأجرى مدرب ريال سوسييداد أيمانول ألغواسيل بدوره تغييرين على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالقائد ميكل أويارسابال والسورينامي شيرالدو بيكر مكان البرتغالي أندريه سيلفا وأندر بارينيتشيا.

وكان مبابي أول المهددين لمرمى أصحاب بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (4).

وكاد البرتغالي نونو منديز يخدع حارس مرماه الإيطالي جانلويجي دوناروما عندما حاول إبعاد كرة عرضية برأسه فمرت بجوار القائم الأيمن (7).

وتوغل مبابي داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها باركولا من مسافة قريبة لكن الحارس أليكس ريميرو أبعدها بقدمه (10).

وانطلق وارين زاير-إيمري من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي ريميرو (14).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ديمبلي فتلاعب بالمدافع إيغور سوبيلديا وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريميرو (15).

وجرب الياباني تاكيفوسا كوبو حظه بتسديدة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن (45).

وعزز مبابي تقدم سان جيرمان مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الكوري الجنوبي كانغ-إين لي، بديل باركولا، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس ريميرو (56).

وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من ريميرو وشتتها الدفاع (68).

وارتكب دوناروما خطأ فادحا عندما حاول إبعاد كرة كانت في طريقها إلى ركنية فهيأها إلى أويارسابال الذي حاول لعبها ساقطة لكن الإيطالي تصدى لها (73).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للبديل بينيات توريينتيس من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (78)، ثم تصدى لتسديدة البديل الآخر سيلفا من داخل المنطقة (82).

وسجل ميرينو هدف الشرف لأصحاب الأرض من تسديدة قوية من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من دوناروما (89).