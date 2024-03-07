ريال مدريد يتأهل بصعوبة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد بشق الأنفس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله بملعبه أمام لايبزيغ الألماني بهدف لمثله، ومستفيدا من سابق فوزه في مباراة الذهاب.

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني بصعوبة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل أمام لايبزيغ الألماني بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سنتياغو برنابيو" بمدريد، في إياب ثمن نهائي البطولة.

ولم يقدم الفريق الملكي الأداء المنتظر منه خلال المباراة على الرغم من إقامتها على ملعبه ووسط جماهيره، بعد أن كاد الضيوف أن يقلبوا الطاولة في أكثر من مناسبة خاصة في الشوط الثاني التي لاحت لهم أكثر من فرصة خطيرة للتقدم.

واستفاد الريال من نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت قبل أسبوعين وحقق خلالها الفوز بهدف دون رد، على ملعب "ريد بول آرينا" عقر دار لايبزيغ، ليؤكد أفضليته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-1).

هدفا المباراة جاءا في الشوط الثاني، حيث سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 65 من صناعة الإنجليزي جود بيلينغهام، بينما سجل لايبزيغ هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب المجري ويلي أوربان.