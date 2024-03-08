تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى كأس العالم للأندية بأميركا 2025 وفقا للتصنيف الدولي، مستفيدا من خروج مواطنه لايبزيغ من دوري الأبطال.

ضمن فريق بوروسيا دورتموند الألماني تأهله إلى النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل 2025 بالولايات المتحدة، مستفيدا من خروج مواطنه لايبزيغ من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني، مساء أمس الخميس، أن دورتموند هو الفريق العشرون الذي يضمن بطاقة التأهل، وذلك عقب خسارة لايبزيغ، أول من أمس الأربعاء، أمام ريال مدريد.

وكان لايبزيغ يحتاج إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى يتسنى له المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، إذ يعتمد التأهل على تصنيف الاتحاد الدولي الذي يحتسب نقاطا وفق معايير محددة.

ويعد دورتموند هو الفريق الثاني في ألمانيا الذي ضمن التأهل، بعد بايرن ميونخ الذي تأهل في وقت سابق.

وتأهل 13 فريقا فائزا بلقب دوري الأبطال في الاتحادات القارية المختلفة بين عامي 2021 و2024، فضلاً عن 6 أندية أخرى تأهلت قبل دورتموند عبر التصنيف القاري ومنها بايرن ميونيخ.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى مونديال الأندية كلا من مانشستر سيتي، بطل أوروبا، وتشيلسي من إنجلترا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، وسياتل الأميركي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. إضافة إلى بنفيكا وبورتو البرتغاليين، ومونتيري وليون المكسيكيين، ومن البرازيل بالميراس وفلامينغو وفلومنينسي، ومن آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، ومن إفريقيا الأهلي المصري والوداد المغربي.