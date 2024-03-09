جمال ينقذ برشلونة ويضعه في المركز الثاني

زادت الأمور سوءًا على العملاق الكاتالوني بعدما أضاع ركلة جزاء عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 24، بعد خطأ ارتُكب على البرازيلي رافينيا.

استعد برشلونة حامل اللقب لموقعته المرتقبة أمام نابولي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بفوز صعب على حساب ريال مايوركا 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الجمعة.

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ويدين النادي الكاتالوني بفوزه للاعبه البالغ 16 عامًا لامين جمال (73).

وتقدم البلوغرانا إلى المركز الثاني في ترتيب "لا ليغا" مؤقتًا برصيد 61 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب والذي يلعب أمام سلتا فيغو الأحد، وبنقطة واحدة عن جيرونا الذي يستطيع العودة لمركز الوصافة في حال فوزه على أوساسونا السبت.

من جهته، تجمّد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويطمح برشلونة إلى قلب الطاولة على منافسه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، أملا في حجز مكان له في الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 في إيطاليا.

وخاض المدرب تشافي هيرنانديز الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف، المباراة مدججا بالإصابات، فغاب الهولندي فرانكي دي يونغ وبيدري بداعي الإصابة، فيما بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المباراة من دكة البدلاء قبل أن يدخل بدلا من المهاجم الشاب مارك غويو (61). كما غاب المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بداعي الإيقاف.

وزادت الأمور سوءًا على العملاق الكاتالوني بعدما أضاع ركلة جزاء عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 24، بعد خطأ ارتُكب على البرازيلي رافينيا.

وكاد البرتغالي جواو فيليكس أن يمنح برشلونة هدف التقدم لكنّ تسديدته من زاوية ضيّقة تصدى لها حارس مايوركا بيدراغ رايكوفيتش (36).

ومن ثمّ تصدى حارس برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لرأسية مانو مورلانيس (38).

ودخل ليفاندوفسكي بديلا مطلع الشوط الثاني ليواصل برشلونة بحثه عن هدف الفوز الذي جاء بالفعل عن طريق جمال إثر فاصل مهاري فراوغ أحد مدافعي مايوركا قبل أن يطلق كرة مقوّسة مذهلة خدعت رايكوفيتش مباشرة في الزاوية وسط فرحة عشاق النادي الكاتالوني.

وتفادى أصحاب الأرض تعادلا ثانيا متتاليا بعدما انتهت مواجهة الأسبوع الماضي أمام أتلتيك بيلباو 0-0.