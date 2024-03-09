غارناتشو يقود اليونايتد إلى استعادة نغمة الفوز في البريمييرليغ

قال غارناتشو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "يريد المدرب (الهولندي إريك تن هاغ) مني أن اتقدّم، أسدّد وأراواغ، هذا ما حصل أليم وحصلت على ركلتي جزاء... نخوض كل مباراة وكأنها نهائي".

تسبّب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو بركلتي جزاء، فنفض مانشستر يونايتد غبار خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، معمّقا جراح ضيفه إيفرتون السادس عشر بفوزه عليه 2-0 السبت في افتتاح المرحلة 28.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

بعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2 ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب 1-3، موقفاً سلسلة من 4 انتصارات متتالية، استعاد فريق "الشياطين الحمر" نغمة الانتصار، فيما بقي ضيفه دون فوز منذ منتصف كانون الأوّل/ديسمبر.

قلّص الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن خاض مباراتين أقل ويحلّ الأحد على أستون فيلا الرابع في مباراة قويّة، ضمن الصراع على المركز الرابع الضامن للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان الجناح غارناتشو (19 عاما) نجم الشوط الأوّل قد بكّر بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديز (10).

وبعد صدّة رائعة من الدولي جوردان بيكفورد حارما فرنانديز من هدف ثان واخفاق إيفرتون أمام منطقة الكاميروني أندري أونانا، حصل غارناتشو على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري. تولى تنفيذها هذه المرّة ماركوس راشفورد مضاعفا الفارق (34).

وأصبح غارناتشو أول لاعب في تاريخ يونايتد في بطولة الـ"بريمييرليغ" يتسبّب بركلتي جزاء في مباراة واحدة.

وقال غارناتشو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "يريد المدرب (الهولندي إريك تن هاغ) مني أن اتقدّم، أسدّد وأراواغ، هذا ما حصل أليم وحصلت على ركلتي جزاء... نخوض كل مباراة وكأنها نهائي".

بعد فرصة مبكرة لغارناتشو من مسافة قريبة أطاحها فوق العارضة (54)، أدار يونايتد الشوط الثاني بأقل الأضرار الممكنة، في ظل 20 محاولة على مرماه في كامل المباراة، محتفظا بفارق الهدفين وضامنا النقاط الثلاث.

خرج على وقع أهازيج جماهيره في ملعب "أولد ترافورد"، وسط الحديث عن رغبة المالك الشريك الجديد السير جيم راتكليف في بناء ملعب جديد للنادي.