جيرونا يسترد وصافة الدوري الإسباني من برشلونة

استعاد فريق جيرونا وصافة الدوري الإسباني من برشلونة بعد أن فاز على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في الجولة 28 من المسابقة.

استرد فريق جيرونا وصافة الدوري الإسباني مجددا من جاره برشلونة، بعد تغلبه على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد في الدقيقة 13 عبر المهاجم الإسباني بورتو، وأضاف البرازيلي سافيو دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

واستعاد جيرونا، بهذا الفوز، توازنه سريعا بعد خسارته أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة، الثالث، فيما توقف رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، فاز فالنسيا على ضيفه خيتافي بهدف دون رد، كما تغلب ريال سوسيداد على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف لهدفين.