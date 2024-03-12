النصر السعودي يودع دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي

ودع فريق النصر السعودي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مسابقة دوري أبطال آسيا، بخسارته أمام ضيفه العين الإماراتي بركلات الترجيح (1-3)، مساء أمس الإثنين، على ملعب "الأول بارك"، في إياب ربع نهائي البطولة.

أصحاب الأرض نجحوا في إنهاء المباراة بعد تمديدها حصتين إضافيتين متقدمين بأربعة أهداف لثلاثة، لكن ذلك يكن كافيا للتأهل مباشرة، نظرا لتعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-4) لسابق خسارتهم مباراة الذهاب بهدف دون رد، في مباراة الذهاب بأبو ظبي.

بداية اللقاء لم تكن إيجابية لفريق النصر بعد تأخره بهدفين سجلهما المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين 28، و45، قبل أن يقلص عبد الرحمن غريب الفارق في الدقيقة 5+45، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني كثف النصر من ضغطه الهجومي ونجح في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق خالد عيسى، حارس فريق العين، بالخطأ في مرماه، والبرازيلي أليكس تيليس في الدقيقتين 52، و73.

واستغل الضيوف النقص العددي في صفوف النصر خلال الوقت الإضافي بعد طرد أيمن يحيى في الدقيقة 98، ليسجل العين هدف التعادل في الدقيقة 103، لكن رونالدو منح التقدم للنصر مجددا بركلة جزاء في الدقيقة 118.

الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو شارك في المباراة بأكملها، وأهدر فرصتين محققتين للتسجيل، أخطرها في الدقيقة 61 بعد أن ارتدت الكرة من الحارس، لكنه وضعها بغرابة شديدة خارج المرمى.

وضرب فريق العين بهذا التأهل موعدا في نصف نهائي البطولة القارية مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه الهلال، اليوم الثلاثاء، علما بأن الهلال فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.