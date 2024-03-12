تشيلسي يستعيد انتصاراته على حساب نيوكاسل

عاد فريق تشيلسي إلى مسيرة انتصاراته على حساب نيوكاسل في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استعاد فريق تشيلسي نغمة انتصاراته مجددا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدفين، مساء أمس الإثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام الجولة 28 للمسابقة.

الفوز هو الأول لتشيلسي في أعقاب تعادلين متتاليين في البطولة أمام مانشستر سيتي وبرينتفورد، ليرفع الفريق رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نادي نيوكاسل يونايتد عند 40 نقطة في المركز العاشر.

افتتح السنغالي نيكولاس جاكسون التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يعادل السويدي أليكساندر إيزاك النتيجة لصالح نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني، نجح كول بالمر في منح التقدم للبلوز مجددا في الدقيقة 57، وعزز زميله الأوكراني ميخايلو مودريك النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وتحديدا في الدقيقة 90 سجل نادي نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في المباراة عن طريق جيمس ميرفي، لكنه لم يكن كافيا للعودة في نتيجة اللقاء.