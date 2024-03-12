دورة إنديان ويلز للتنس: ناردي يُقصي ديوكوفيتش

قال ناردي عقب نهاية المباراة إنه "قبل هذه الأمسية لم يكن أحد يعلم بي. آمل أن يكون الجمهور قد استمتع بالمباراة، أنا سعيد جدا بهذا الفوز".

سجّل الإيطالي، لوكا ناردي، الانتصار الأهم في مسيرته اليافعة، أمس الإثنين، من خلال إقصاء النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميًا 6-4 و3-6 و6-3 في الدور الثالث من دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب (تنس).

ووضع اللاعب الايطالي، المصنّف 123 عالميًا، حدا لسلسلة من 11 فوزا متتاليا لـ"نولي"، حيث تفوّق على قدوته في كرة المضرب منذ الطفولة والذي يضع له صورة فوق سريره منذ أن كان عمره ثماني سنوات.

لم يُظهر ابن العشرين عامًا أي علامات ضعف أمام ديوكوفيتش وكسر إرساله ليتقدم 4-2 في المجموعة الفاصلة، قبل أن يحسم المباراة بعد ثلاثة أشواط من خلال إرسال ساحق.

وقال ناردي عقب نهاية المباراة إنه "قبل هذه الأمسية لم يكن أحد يعلم بي. آمل أن يكون الجمهور قد استمتع بالمباراة، أنا سعيد جدا بهذا الفوز".

وتابع الشاب الإيطالي عن أسباب فوزه "لا أعرف. أعتقد أنّها أعجوبة. أنا لاعب مصنّف خارج المئة في العالم والآن هزمت نوفاك.. جنون، جنون".

وبلغ ناردي القرعة الأساسية لانديان ويلز فقط بعد انسحاب منافسه في التصفيات ومن ثمّ تغلب على البلجيكي دافيد غوفان في الجولة الاخيرة من التصفيات

من جهته، قال ديوكوفيتش عن ناردي "لقد دخل كخاسر محظوظ في القرعة الرئيسة، لذلك لم يكن لديه ما يخسره".

وأردف "لقد استحق الفوز. لقد فوجئت أكثر بمستواي. كان مستواي سيئًا بالفعل. هذا كل شيء، هذان الأمران معًا، لقد مرّ بيوم رائع، وأنا واجهت يومًا سيئًا حقًا".