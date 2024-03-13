دوري أبطال أوروبا: مدرب بورتو يتّهم أرتيتا بإهانة عائلته

قال كونسيساو في مؤتمر صحافي إن "ما قاله أرتيتا، نحو مقاعد البدلاء في الإسبانية، لقد أهان عائلتي".

لقاء آرسنال وبورتو، مساء أمس (Getty Images)

قال مدرّب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إن الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال الإنجليزي أهان عائلته، خلال مواجهتهما، مساء أمس الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبلغ آرسنال ربع النهائي بعد قلبه تأخره ذهاباً بنفس النتيجة (1-0) ثم فوزه بركلات الترجيح 4-2 حيث تألق حارسه الإسباني دافيد رايا الذي صدّ ركلتين.

قال كونسيساو في مؤتمر صحافي إن "ما قاله أرتيتا، نحو مقاعد البدلاء في الإسبانية، لقد أهان عائلتي".

وتابع أنه "قلت له في النهاية إنه يتعيّن عليه الانتباه لأن الشخص الذي أهانه لم يعد معنا".

وأشارت مصادر في النادي اللندني لشبكة بي بي سي أن أرتيتا نفى تلك الاتهامات.

وبدا المدرّبان في نقاش حاد بعد صافرة النهاية في أرض الملعب.

وقال كونسيساو إنه "عليه التركيز على تدريب فريقه. لم تكن النتيجة عادلة. استحق الفريق (بورتو) التأهل".

وكان أرتيتا سئل قبل مؤتمر كونسيساو حول ما حصل بينهما، فردّ قائلاً "لا تعليق. شكراً لكم".

وكان كونسيساو (49 عاماً) الذي يدرّب بورتو منذ 2017، اتهم المدرب الإسباني الآخر بيب غوارديولا باستخدام "كلام بذيء" خلال خسارة سابقة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وبلغ آرسنال ربع نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ العام 2010 عندما تخطى بورتو تحديداً، لكن قرعة بالغة الصعوبة تنتظره الجمعة، مع تأهل أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، حتى الآن.

في المقابل، قال رايا (28 عاماً) القادم بالإعارة من برنتفورد الإنجليزي إنه "نمارس كرة القدم من أجل لحظات مماثلة، أنا محظوظ للعب مع آرسنال، أن أكون في دوري الأبطال والتأهل إلى ربع النهائي".