باريس سان جيرمان يكمل عقد فرق نصف نهائي كأس فرنسا

أكمل فريق باريس سان جيرمان عقد فرق نصف نهائي كأس فرنسا بالفوز على نيس بثلاثة أهداف لهدف، وسيواجه ستاد رين في الدور المقبل.

أكمل فريق باريس سان جيرمان عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس فرنسا بفوزه على ضيفه نيس بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل للعملاق الباريسي في الدقيقة 14، وأضاف الإسباني فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يقلص غايتان لابورد الفارق لفريق نيس في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي لوكاس بيرالدو تقدم باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليضمن تأهل فريقه.

وضرب نادي العاصمة الفرنسية موعدا مع ستاد رين في نصف نهائي البطولة، والمقرر أن يقام يوم 3 نيسان/ أبريل المقبل، في حين يلتقي أولمبيك ليون ونظيره فالينسيان في نصف النهائي الآخر يوم 2 نيسان.