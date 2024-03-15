سباليتي يستدعي 3 وجوه جديدة إلى صفوف منتخب إيطاليا

تكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فعاليته الهجومية وازدادت الأمور سوءا بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي في وتر أخيل وسيغيب بالتالي عن النهائيات القارية.

استدعى مدرب منتخب إيطاليا، لوتشيانو سباليتي، الجمعة ثلاثة لاعبين جدد إلى تشكيلة فريقه المكونة من 28 لاعبا لرحلته الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا والإكوادور استعدادا للدفاع عن لقبه بطلا لكأس أوروبا الصيف المقبل، في حين استبعد قائد وهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

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وتضمنت اللائحة للمرة الأولى مدافع تورينو راوول بيلانوفا (23 عاما) ولاعب خط وسط فيرونا مايكل فولورونتشو (26 عاما) ومهاجم أودينيزي لورنتسو لوكا (23 عاما) الذي سجل سبعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

واحتفظ سباليتي بمعظم أفراد المجموعة التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل بينهم ستة لاعبين من صفوف إنتر متصدر الدوري المحلي.

وتكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فعاليته الهجومية وازدادت الأمور سوءا بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي في وتر أخيل وسيغيب بالتالي عن النهائيات القارية.

وجرى استدعاء مهاجم جنوى الأرجنتيني الأصل ماتيو ريتيغي، في حين تم استبعاد مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، الذي تعود مباراته رقم 57 والأخيرة إلى أيلول/سبتمبر الماضي.

وتلعب إيطاليا مع فنزويلا في فورت لودرديل (ولاية فلوريدا) في 21 آذار/مارس، ثم تواجه الإكوادور بعدها بثلاثة أيام في نيويورك.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية في كأس أوروبا 2024 المقررة في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وفي ما يلي تشكيلة إيطاليا:

لحراسة المرمى: ماركو كارنيستشي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)

للدفاع: فرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني وماتيو دارميان وفيديريكو دي ماركو (جميعهم مع إنتر)، راوول بيلانوفا (تورينو)، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، جوفاني دي لورينتسو (نابولي)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ديستيني أوديغي (توتنهام الإنجليزي).

للوسط: نيكولو باريلا ودافيدي فراتيسي (كلاهما مع إنتر)، جاكومو بونافنتورا (فيورنتينا)، مايكل فولورونتشو (فيرونا)، جورجينيو (آرسنال الإنجليزي)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما).

للهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، لورنتسو لوكا (أودينيزي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، ماتيا زاكاني (لاتسيو)، نيكولو زانيولو (أستون فيلا الإنجليزي).