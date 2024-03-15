ميلان يتأهل بجدارة لربع نهائي الدوري الأوروبي

بلغ فريق ميلان الإيطالي ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الكبير على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الخميس، على ملعب "فورتونا أرينا" ببراغ، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وكرر "الروسونيري" تفوقه على منافسه بعد أن سبق وأن فاز عليه في مباراة الذهاب على ملعب "جوزيبي مياتزا" بأربعة أهداف لهدفين، مؤكدا جدارته بالتأهل بمجموع مبارتي الذهاب والاياب بنتيجة 7-3.

أهداف ميلان حملت توقيع كريستيان بوليسيتش، ولوفتوس تشيك، ورافاييل لياو، في الدقائق 33، 36، 45+6، في حين سجل هدف سلافيا براغ، ماتيج يوراسيك في الدقيقة 84.

وخاض أصحاب الأرض اللقاء منذ منتصف الشوط الأول في ظل نقص عددي بعد طرد لاعب خط وسطه توماس هوليس في الدقيقة 20.

وفي مباريات أخرى، خطف أولمبيك مارسيليا الفرنسي بطاقة التأهل من مضيفه فياريال الإسباني، رغم فوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه لم يكن كافيا لترجيح كفته، لسابق فوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.

وتأهل وست هام الإنجليزي، على حساب ضيفه فرايبورغ الألماني، بعد أن سحقه بخماسية نظيفة، مكررا تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0، حيث سبق وفاز الفريق الإنجليزي في الذهاب بهدف نظيف.

وصعد بنفيكا البرتغالي بصعوبة على حساب غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، بعدما خطف انتصارا ثمينا خارج ملعبه بهدف دون رد، علما بأن نتيجة لقاء الذهاب بالبرتغال انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.