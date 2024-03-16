الإصابة تبعد ديبالا عن وديتي منتخب الأرجنتين

ويغيب ابن الثلاثين سنة عن مباراة روما في الدوري الإيطالي ضد ساسوولو الأحد، حيث يأمل "غالوروسي" في تعزيز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ديبالا (أ ب)

سيغيب الأرجنتيني باولو ديبالا عن وديتي السلفادور وكوستاريكا، بعد إعلان فريقه روما الإيطالي اليوم السبت عن إصابته بفخذه.

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وقال فريق العاصمة في بيان إن المهاجم الدولي تعرض لإصابة "طفيفة بتمزق" بفخذه الأيمن، خلال تمارين الجمعة، ليغيب عن مواجهتي بطلة العالم المقررتين في الولايات المتحدة.

وتلعب الأرجنتين مع السلفادور في فيلادلفيا في 23 آذار/مارس، ثم كوستاريكا في لوس أنجليس بعدها بأربعة أيام.

ويغيب ابن الثلاثين سنة عن مباراة روما في الدوري الإيطالي ضد ساسوولو الأحد، حيث يأمل "غالوروسي" في تعزيز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل روما المركز الخامس، بفارق ست نقاط وراء بولونيا الفائز على إمبولي 1-0 الجمعة. لكن إيطاليا مرشحة لنيل مقعد خامس إضافي في دوري الأبطال التي سيتغير نظامها الموسم المقبل، بفضل نتائج فرقها في الأندية القارية.

ويتألق ديبالا هذه السنة، مسجلا عشرة أهداف في مختلف المسابقات.

ويتواجه روما مع مواطنه ميلان في ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الشهر المقبل.