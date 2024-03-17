ألكاراز إلى نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

بدأ سينر المباراة بقوة ليفوز بالمجموعة الأولى، غير أن ألكاراز عاد ليفوز بالمجموعتين التاليتين والمباراة بنتيجة1/6 و6/3 و6/2، وليتأهل إلى النهائي.

فاز المصنف الثاني عالميا الإسباني، كارلوس ألكاراز، بمجموعتين مقابل مجموعة على الإيطالي، جانيك سينر، في لقائهما أمس، السبت، بنصف نهائي بطولة إنديان ويلز لكرة المضرب (تنس).

تأجل انطلاق المباراة الأولى في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في كاليفورنيا لمدة ثلاث ساعات وأربع دقائق بسبب الأمطار.

جانيك سينر (أ ب)

ولدى انطلاق المباراة، بدأها سينر بقوة ليفوز بالمجموعة الأولى، غير أن ألكاراز عاد ليفوز بالمجموعتين التاليتين والمباراة بنتيجة1/6 و6/3 و6/2، وليتأهل إلى النهائي.

يواجه النجم الإسباني في النهائي الفائز باللقاء الآخر في نصف النهائي بين الروسي دانييل ميدفيديف والأميركي تومي بول.