بطولة ألمانيا: فولفسبورغ يقيل مدربه كوفاتش بسبب تردي النتائج

هذه الإقالة غداة خسارة فولفسبورغ على أرضه أمام أوغسبورغ 1-3 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، حيث بات يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

أقال فريق فولفسبورغ، اليوم الأحد، مدربه الكرواتي، نيكو كوفاتش، بعد سلسلة من النتائج السيئة فشل خلالها في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا العام، وفقا لما أعلن صاحب المركز الرابع عشر في "بوندسليغا".

ولم يذق فولفسبورغ طعم الفوز في مبارياته الـ11 الماضية في الدوري، حيث يعود انتصاره الأخير إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمام مضيفه دارمشتات 1-0 صفر، في المرحلة الخامسة عشرة.

كما تأتي هذه الإقالة غداة خسارة فولفسبورغ على أرضه أمام أوغسبورغ 1-3 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، حيث بات يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

قال المدير الإداري لفولفسبورغ، مارسيل شيفر، في بيان إنه"بعد الهزيمة أمام أوغسبورغ، وبعد تحليل المباراة والوضع العام، توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا".

وتابع أنه "نأسف لهذا التطور ونعتقد أنه من الضروري منح الفريق دفعة جديدة من أجل استقرار الوضع".

وأفاد فولفسبورغ أن مساعد كوفاتش (52 عاما) شقيقه الأصغر روبرت (49) سيترك النادي أيضا على الفور.

وانضم كوفاتش إلى فولفسبورغ قبل انطلاق موسم 2022-2023، الذي احتل فيه الفريق المركز الثامن. لكن النجاح لم يكن حليف المدرب الكرواتي في موسمه الثاني مع الفريق حيث فشل في الحفاظ على المستوى نفسه من الأداء.

وقبل تعاقده مع فولفسبورغ، شغل لاعب الوسط المدافع الدولي السابق (83 مباراة دولية) منصب مدرب منتخب بلاده (2013-2015)، بالإضافة إلى تدريب فريقي أينتراخت فرانكفورت الذي أحرز معه الكأس المحلية عام 2018 وبايرن ميونيخ الذي كان قد توج معه كلاعب بلقب "بوندسليغا" عام 2003.

وعلى الرغم من تحقيقه ثنائية الدوري والكأس مع بايرن في عام 2019، تخلى العملاق البافاري عن كوفاتش في الموسم التالي بسبب خروجه الباكر من دوري أبطال أوروبا. انتقل عام 2020 إلى الدوري الفرنسي للإشراف على موناكو، قبل أن يعود بعد ثلاثة أعوام إلى ألمانيا عبر بوابة فولفسبورغ.